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Енот застрял на крутой крыше частного дома в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/enot-zastryal-na-krutoj-kryshe-chastnogo-doma-v-armavire
Енот застрял на крутой крыше частного дома в Армавире
Фото vk.com/slspas_armavir

Инцидент произошел на улице Маяковского. Для эвакуации испуганного животного потребовалась помощь спасателей.

Енот забрался на крышу и не смог спуститься самостоятельно. Хозяева дома вызвали на место специалистов «Службы спасения» Армавира. «Необычного гостя» осторожно сняли с крыши.

При проведении работ енот не пострадал, сообщает пресс-служба МКУ Армавира «Служба спасения».

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