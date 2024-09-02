Енот застрял на крутой крыше частного дома в Армавире
Происшествия
02.09.2024 12:13
Инцидент произошел на улице Маяковского. Для эвакуации испуганного животного потребовалась помощь спасателей.
Енот забрался на крышу и не смог спуститься самостоятельно. Хозяева дома вызвали на место специалистов «Службы спасения» Армавира. «Необычного гостя» осторожно сняли с крыши.
При проведении работ енот не пострадал, сообщает пресс-служба МКУ Армавира «Служба спасения».
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