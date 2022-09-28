«Краснодог» в День волонтера ждет всех желающих для социализации собак
Общество
28.09.2022 12:45
День волонтера в краснодарском приюте для пострадавших животных пройдет 2 октября с 11:00 до 14:00. Стать волонтером «Краснодога» в этот день смогут все желающие старше 18 лет. Предварительная запись не требуется.
В День волонтера в «Краснодоге» все внимание уделят социализации собак. Прогулка с питомцами приюта составит не менее 1 часа. Для этого потребуется сменная одежда.
Участников Дня волонтера призвали захватить с собой сухой корм, ошейники и поводки.
«Каждый желающий после общения с вверенным ему питомцем может написать отзыв или пиарный текст для размещения в социальных сетях. Ну, а самым лучшим подарком в этот день станет новая семья», — говорится в Telegram-канале «Краснодога».
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