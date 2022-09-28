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«Краснодог» в День волонтера ждет всех желающих для социализации собак

Общество
28.09.2022 12:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodog-v-den-volontera-zhdet-vseh-zhelayushhih-dlya-sotsializatsii-sobak
«Краснодог» в День волонтера ждет всех желающих для социализации собак
Фото Sonja-Kalee, pixabay.com

День волонтера в краснодарском приюте для пострадавших животных пройдет 2 октября с 11:00 до 14:00. Стать волонтером «Краснодога» в этот день смогут все желающие старше 18 лет. Предварительная запись не требуется.

В День волонтера в «Краснодоге» все внимание уделят социализации собак. Прогулка с питомцами приюта составит не менее 1 часа. Для этого потребуется сменная одежда.

Участников Дня волонтера призвали захватить с собой сухой корм, ошейники и поводки.

«Каждый желающий после общения с вверенным ему питомцем может написать отзыв или пиарный текст для размещения в социальных сетях. Ну, а самым лучшим подарком в этот день станет новая семья», — говорится в Telegram-канале «Краснодога».

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