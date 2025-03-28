Краснодару торжественно передали «Эстафету Победы»

«Эстафета Победы» — это международная военно-патриотическая акция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она стартовала 2 февраля в двух местах одновременно: в Мурманске и белорусском Бресте, а проходить будет вдоль государственных границ девяти стран.

«Мы преследуем две цели. Первая — эстафета проходит через девять государств. Естественно, со всеми установлены дружеские отношения, мы их поддерживали и будем поддерживать. А вторая — мы еще раз обращаемся к нашим великим предкам, великим старшим товарищам, которые завоевали Победу в Великой Отечественной войне», — сказал председатель Союза общественных ветеранских организаций пограничников Краснодарского края Виктор Галкин.

В ходе церемонии передачи символа акции в гильзу представителей эстафетной группы был опущен кисет с землей. А завершилась церемония возложением цветов к Памятнику защитников рубежей Отечества.

«Данный проект призван обеспечить связь поколений, в первую очередь, подрастающего поколения. Важно, чтобы молодые люди помнили о том, какой ценой досталась эта Победа», — отметил заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю Александр Бурштын.

Эстафета завершит путь 28 мая — в День пограничника — в Москве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее «Эстафету Победы» торжественно принял Ейский район: символ акции был передан из Республики Крым сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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