Ейский район торжественно принял «Эстафету Победы»

Международная военно-патриотическая акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Накануне символ акции был передан из Республики Крым сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

На торжественной церемонии у Вечного огня собрались пограничники, представители власти и духовенства, а также активисты «Движения первых» и юнармейцы.

Символ нерушимости границ уже побывал в Темрюке, Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске. Далее он отправится в Сочи, после — в Абхазию. За время своего путешествия во имя единения исторической памяти он преодолеет более 60 тыс. км.

Международная военно-патриотическая акция пройдет вдоль внешних границ стран-участников СНГ и завершится в Москве 28 мая, в День пограничника, у Могилы Неизвестного Солдата.

Читайте также: движение транспорта ограничат в Адлере из-за многодневной велогонки, которая будет посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие пройдет с 16 по 18 апреля. В эти дни будет ограничено движение транспорта — 16 апреля с 10:30 до 15:30 на трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна, скоростное направление» от моста в районе села Галицыно в село Эстосадок.

Подпишись, здесь всегда интересно.