Движение транспорта ограничат в Адлере из-за многодневной велогонки

Традиционная многодневная велогонка будет посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие пройдет с 16 по 18 апреля. В эти дни будет ограничено движение транспорта — 16 апреля с 10:30 до 15:30 на трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна, скоростное направление» от моста в районе села Галицыно в село Эстосадок.

Кроме того, 17 и 18 апреля с 10:30 до 16:00 будет использоваться кольцевой маршрут по часовой стрелке — по федеральным трассам А-149 обычное и скоростное направление в районе села Галицыно до примыкания дорог за селом Чвижепсе в районе километрового знака «33 км Росавтодор».

Подробную схему движения можно посмотреть по ссылке. Жителям и гостям города рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок в этом направлении, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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