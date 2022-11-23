Краснодару повысили кредитный рейтинг до уровня ruА+
Экономика
23.11.2022 08:44
Повышение со стабильного до высокого уровня кредитоспособности обеспечили хорошие экономические и финансовые показатели, отметили в Национальном рейтинговом агентстве.
С начала 2022 года в бюджет кубанской столицы поступило около 17 млрд рублей. Это на 12,5% больше, чем в прошлом году. На оценку повлияло и сокращение долговых обязательств.
За последнее десятилетие были периоды незначительного спада, но в целом Краснодар держит планку стабильности и поступательного развития, а готовность платить по счетам привлекает инвесторов, подчеркнули эксперты.
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