Краснодару повысили кредитный рейтинг до уровня ruА+

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Повышение со стабильного до высокого уровня кредитоспособности обеспечили хорошие экономические и финансовые показатели, отметили в Национальном рейтинговом агентстве.

С начала 2022 года в бюджет кубанской столицы поступило около 17 млрд рублей. Это на 12,5% больше, чем в прошлом году. На оценку повлияло и сокращение долговых обязательств.

За последнее десятилетие были периоды незначительного спада, но в целом Краснодар держит планку стабильности и поступательного развития, а готовность платить по счетам привлекает инвесторов, подчеркнули эксперты.

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