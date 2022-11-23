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Краснодару повысили кредитный рейтинг до уровня ruА+

Экономика
23.11.2022 08:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodaru-povysili-kreditnyj-rejting-do-urovnya-rua
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Повышение со стабильного до высокого уровня кредитоспособности обеспечили хорошие экономические и финансовые показатели, отметили в Национальном рейтинговом агентстве.

С начала 2022 года в бюджет кубанской столицы поступило около 17 млрд рублей. Это на 12,5% больше, чем в прошлом году. На оценку повлияло и сокращение долговых обязательств.

За последнее десятилетие были периоды незначительного спада, но в целом Краснодар держит планку стабильности и поступательного развития, а готовность платить по счетам привлекает инвесторов, подчеркнули эксперты.

Читайте также: кредитный рейтинг Краснодарского края повысили до ruАА+.

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