Краснодарцы создадут новый дизайн мэрии второго по размеру города ЯНАО

Власти Ноябрьска ранее провели аукцион для выбора подрядчика, который спроектирует новый облик здания мэрии.

Победителем аукциона стала компания «Краснодарэлектростроймонтаж», предложившая самую низкую стоимость за услуги — 4 млн рублей. Информация об это содержится в документах госзакупки.

Согласно проекту, специалисты компании должны сделать проект по готовому дизайну. В здании мэрии Ноябрьска необходимо заменить цвет, а также спроектировать новые крыльцо, барельефы и подсветку.

Офис фирмы «Краснодарэлектростроймонтаж» находится в Краснодаре, сообщает издание «Новый день».

Читайте также: единый дизайн-код для оформления фасадов планируют принять в Армавире. Для регулирования требований к внешнему виду фасадной части зданий в городе создадут специальную комиссию.