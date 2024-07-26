Краснодарцы рассказали, что их возмущает при поиске работы

Сигналом того, что в компанию не следует трудоустраиваться, для 15% горожан является ситуация, когда работодатель уходит от ответов о зарплате, предлагает заработок по «серой» схеме или ниже заявленного в вакансии.

Для 10% соискателей — неприемлемо отсутствие оклада.

Для 7% — критичны фразы о переработках и ненормированном графике. Их раздражают личные вопросы, которые по факту являются дискриминационными, например, о возрасте, семейном положении, наличии детей.

Горожане признались, что им не нравятся на собеседовании фразы «Мы одна семья», «Молодой, дружный коллектив», «В компании все хорошо, наша компания лучшая» и шаблонный вопрос: «Кем вы видите себя через N лет?».

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