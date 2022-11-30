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Краснодарцы 1 декабря смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodartsy-1-dekabrya-smogut-projti-ekspress-testirovanie-na-vich
Краснодарцы 1 декабря смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Анонимно сдать тест на ВИЧ можно будет с 11:00 до 14:00 на Главной городской площади перед мэрией.

Выездное мероприятие приурочили ко Дню борьбы со СПИДом, который отмечают ежегодно 1 декабря.

«Узнать свой ВИЧ-статус можно с 15 лет без разрешения родителей и опекунов. Анализ проводится экспресс-методом. Для сдачи теста никаких документов не потребуется. Результат будет известен через 20 минут после сдачи капиллярной крови из пальца», — сказал главный врач Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Валерий Кулагин.

Главная цель акции — привлечь внимание к теме ВИЧ и СПИДа, а также рассказать о способах защиты от заражения и методах диагностики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в медучреждениях Кубани проведут профилактические акции в рамках Дня борьбы со СПИДом.

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