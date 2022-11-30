Краснодарцы 1 декабря смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Анонимно сдать тест на ВИЧ можно будет с 11:00 до 14:00 на Главной городской площади перед мэрией.
Выездное мероприятие приурочили ко Дню борьбы со СПИДом, который отмечают ежегодно 1 декабря.
«Узнать свой ВИЧ-статус можно с 15 лет без разрешения родителей и опекунов. Анализ проводится экспресс-методом. Для сдачи теста никаких документов не потребуется. Результат будет известен через 20 минут после сдачи капиллярной крови из пальца», — сказал главный врач Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Валерий Кулагин.
Главная цель акции — привлечь внимание к теме ВИЧ и СПИДа, а также рассказать о способах защиты от заражения и методах диагностики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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