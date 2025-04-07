Краснодарцев снова возмутил парковочный хаос около стадиона и парка «Краснодар»

Жители микрорайонов, расположенных около парка и стадиона «Краснодар», в минувшие выходные снова пожаловались в соцсетях на систематические проблемы с хаотичной парковкой и повреждением придомовой территории во время футбольных матчей.

По словам местных жителей, 5 апреля в преддверии игры «Краснодара» с «Акроном» дворы ближайших жилых комплексов, газоны и тротуары вновь оказались заполнены хаотично припаркованными автомобилями. При этом замечания в адрес нарушителей не приносят никаких результатов.

«Автовладельцы ведут себя по-хамски: портят имущество, газоны, системы автополива, проламывают плитку на тротуарах, ломают зеленые насаждения», — пожаловались краснодарцы в соцсетях.

Согласно статье 12.19 КоАП РФ о нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств, тем, кто паркует свои автомобили как попало, грозит штраф от 500 рублей.

«Согласно федеральному законодательству, мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, в том числе по созданию безопасных условий и оборудованию мест для парковки транспорта жителей микрорайонов являются полномочиями владельцев дорог», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Уточняется, что проблема с хаотичной парковкой актуальна не только для жителей ЖК «Панорама», но и многих других районов краевого центра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре год назад эвакуаторы вернулись на улицы, чтобы бороться с автовладельцами, которые паркуются в неположенных местах. За год порядка 15 тыс. машин эвакуировали за нарушение правил парковки.

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