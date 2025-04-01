За год 15 тыс. машин эвакуировали за нарушение правил парковки в Краснодаре

Эвакуаторы вернулись на дороги краевой столицы ровно год назад, рассказал глава Краснодара Евгений Наумов в своих соцсетях 1 апреля.

По словам градоначальника, за это время более 15 тыс. автомобилей эвакуировали на штрафстоянку за нарушение правил парковки.

«Сегодня еще несколько легковушек увезли с вокзала Краснодар-1. Нешуточная борьба с нарушителями ПДД идет каждый день. И автовладельцы, которые паркуются в неположенных местах, в ней проигрывают», — написал Наумов в Telegram.

Он уточнил, что в рамках этой работы прошедший март стал самым результативным месяцем: эвакуаторы перевезли на штрафстоянку почти 1,6 тыс. транспортных средств.

«Уверен, их владельцы поняли: соблюдать правила дорожного движения проще и дешевле, чем нарушать», — заключил мэр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре эвакуированные автомобили отвозят на спецстоянку на улице Суворова, 3. Час хранения машины стоит 69,63 рубля. Еще 3 тыс. 825 рублей нарушителям придется заплатить за перевозку машины эвакуатором. Однако если водитель успел подойди к эвакуатору до отъезда, то ему придется оплатить лишь стоимость погрузки и разгрузки — 1 тыс. 277 рублей.

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