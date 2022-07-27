Краснодарцев попросили не ходить в Чистяковскую рощу и Рождественский парк в ночь на 28 июля
Общество
27.07.2022 17:04
С 23:00 27 июля до 4:00 28 июля в Чистяковской роще и Рождественском парке в Юбилейном микрорайоне проведут обработку от клещей и комаров.
«Жителей и гостей Краснодара просят воздержаться от посещения этих зеленых зон в период обработки», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.
В краевом центре от комаров и клещей уже обработали «Солнечный Остров», Городской сад, а также парки Старая Кубань и имени 30-летия Победы.
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