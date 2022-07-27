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Краснодарцев попросили не ходить в Чистяковскую рощу и Рождественский парк в ночь на 28 июля

Общество
27.07.2022 17:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodartsev-poprosili-ne-hodit-v-chistyakovskuyu-roshhu-i-rozhdestvenskij-park-v-noch-na-28-iyulya
Краснодарцев попросили не ходить в Чистяковскую рощу и Рождественский парк в ночь на 28 июля
Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 23:00 27 июля до 4:00 28 июля в Чистяковской роще и Рождественском парке в Юбилейном микрорайоне проведут обработку от клещей и комаров.

«Жителей и гостей Краснодара просят воздержаться от посещения этих зеленых зон в период обработки», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

В краевом центре от комаров и клещей уже обработали «Солнечный Остров», Городской сад, а также парки Старая Кубань и имени 30-летия Победы.

Читайте также: в больницы Краснодарского края с укусами клещей обратились более 2,4 тыс. человек.

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