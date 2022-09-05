Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке

Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление произошло 7 августа на детской площадке около одного из домов на улице Заполярной в Прикубанском округе Краснодара.

По данным следствия, ночью 40-летний приезжий со знакомыми выпивал алкоголь на детской площадке. В какой-то момент злоумышленник решил там же справить нужду. Это увидел 37-летний местный житель, который сделал нарушителю замечание и попросил прекратить противоправное поведение. Злоумышленник спровоцировал конфликт, ударил оппонента по голове. Тот упал, а нападавший сбежал с места происшествия.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, пострадавшего госпитализировали. Он до сих пор находится в больнице, где ему продолжают оказывать медпомощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый сбежал, и был объявлен в розыск. В сентябре его задержали в Кавказском районе и по ходатайству следствия поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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