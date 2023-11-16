Краснодарца обвинили в мошенничестве за проект оптимизации движения в Минусинске

В июле 2019 года 31-летний руководитель компании «Магистральсервис» из Краснодарского края принял участие в тендере и подписал госконтракт на разработку схемы организации дорожного движения в Минусинске.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Исполнитель контракта должен был увеличить пропускную способность на улицах города, предотвратить заторы, а также снизить аварийность и загрязнение окружающей среды. Для создания проекта бизнесмен из Краснодара взял шаблон и изменил название населенного пункта, добавив в него фрагменты из других схем.

Через пару месяцев он представил проект в мэрию Минусинска. Управлению городского хозяйства понравился документ и жителю Краснодара одобрили платеж в 1,8 млн рублей в рамках госконтракта. Однако позже экспертиза установила, что представленный проект по оптимизации дорожного движения не отвечает заявленным требованиям.

На жителя Кубани завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он не признал свою вину. Уголовное дело передали для рассмотрения в городской суд. Создателю проекта грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

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