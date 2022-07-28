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Краснодарца избили и обокрали, требуя вознаграждение за помощь в поиске паспорта

Происшествия
28.07.2022 16:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodartsa-izbili-i-obokrali-trebuya-voznagrazhdenie-za-pomoshh-v-poiske-pasporta
Краснодарца избили и обокрали, требуя вознаграждение за помощь в поиске паспорта
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В отдел полиции Карасунского округа Краснодара обратился житель поселка Знаменского. Мужчина рассказал, что к нему в дом проникли двое малознакомых граждан и стали требовать награду за оказанную ранее помощь в поиске паспорта.

Мужчины стали бить краснодарца, а получив отказ, начали угрожать кухонным ножом и похитили телефон, верхнюю одежду, алкоголь и 6,5 тыс. рублей. После чего нападавшие скрылись.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их по горячим следам. Ими оказались ранее судимые за кражи 33-летний краснодарец и 37-летний житель Крымского района. Свою вину они не признали.

Возбудили уголовное дело о разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас их заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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