Краснодарстат отметил 145-летие со дня основания службы

Кубанский областной статистический комитет основали 22 июля 1879 года под председательством наказного атамана Николая Кармалина. Впервые его организатором и одновременно первым секретарем стал кубанский статистик, историк, археолог и общественный деятель Евгений Фелицын. Должность он занимал с 1879 по 1892 годы.

В этом году организации исполнилось 145 лет. Круглую дату отметили в Краснодаре. В торжественном мероприятии принял участие министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Он вручил руководителю Краснодарстата Андрею Бредищеву благодарность губернатора Краснодарского края.

Юртаев отметил, что минэкономики региона всегда активно взаимодействует с Краснодарстатом. Например, ведомству предоставляют 40 тыс. различных показателей, которые учитываются при разработке прогноза социально-экономического развития края.

«Мы отмечаем 145 лет со дня основания Кубанского областного статистического комитета. Дата иллюстрирует не только долгую историю, но и значимый вклад всех, кто трудится в этой сфере, в развитие общества и экономики нашего края. Статистика — не просто цифры. Это инструмент, который помогает нам принимать взвешенные решения и строить эффективную политику. Благодаря статистикам мы получаем точные и актуальные данные, они позволяют анализировать прошлое и строить надежные прогнозы на будущее», — добавил министр.

Сейчас численность сотрудников управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея насчитывает более 600 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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