Краснодарстат назвал самые популярные имена новорожденных на Кубани в 2025 году
Общество
19.12.2025 08:06
В 2025 году в Краснодарском крае самыми популярными именами для новорожденных снова стали Михаил и София.
В пятерку популярных мужских имен вошли также Александр, Артем, Матвей и Марк. Среди женских имен популярностью пользовались Ева, Мария, Анна и Варвара, сообщает Краснодарстат.
Наиболее часто выбираемые имена для мальчиков:
- Михаил — 1 тыс. 160;
- Александр — 987;
- Артем — 878;
- Матвей — 725;
- Марк — 702.
Наиболее часто выбираемые имена для девочек:
- София — 1 тыс. 39;
- Ева — 846;
- Мария — 816;
- Анна — 767;
- Варвара — 669.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2024 году самыми популярными именами для детей из обычных также стали Михаил и София. А наоборот — среди самых нераспространенных имен у мальчиков выделялись Атом, Боис, Бинямин, Валерьян, Варлаам, Велесий, а у девочек — Аксена, Алитея, Аллегра, Арлета, Амрита, Барира.