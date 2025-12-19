Краснодарстат назвал самые популярные имена новорожденных на Кубани в 2025 году

В 2025 году в Краснодарском крае самыми популярными именами для новорожденных снова стали Михаил и София.

В пятерку популярных мужских имен вошли также Александр, Артем, Матвей и Марк. Среди женских имен популярностью пользовались Ева, Мария, Анна и Варвара, сообщает Краснодарстат.

Наиболее часто выбираемые имена для мальчиков:

Михаил — 1 тыс. 160;

Александр — 987;

Артем — 878;

Матвей — 725;

Марк — 702.

Наиболее часто выбираемые имена для девочек:

София — 1 тыс. 39;

Ева — 846;

Мария — 816;

Анна — 767;

Варвара — 669.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2024 году самыми популярными именами для детей из обычных также стали Михаил и София. А наоборот — среди самых нераспространенных имен у мальчиков выделялись Атом, Боис, Бинямин, Валерьян, Варлаам, Велесий, а у девочек — Аксена, Алитея, Аллегра, Арлета, Амрита, Барира.

