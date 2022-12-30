Краснодарскому отделению РГО вручили Большую серебряную медаль

Отделение в Краснодаре стало первой организацией, получившей Большую серебряную медаль РГО. Ранее ее вручали только людям.

Награда вручается с 2014 года за достижения в научно-организационной деятельности, связанной с проведением экспедиций и реализацией проектов общества. Управляющий совет принял решение о награждении еще в 2020 году, но вручение состоялось только в этом — из-за коронавирусных ограничений. Медаль получал председатель регионального отделения Иван Чайка.

«Краснодарское региональное отделение РГО — это большая семья единомышленников и увлеченных людей, которые ведут обширную и разнообразную деятельность. Конечно же большая честь, что работа нашего коллектива отмечена столь высокой наградой, да еще и первой в ее истории», — сказал Иван Чайка.

Специалисты краснодарского регионального отделения РГО ведут научно-исследовательскую, просветительскую, экспедиционную, природоохранную и благотворительную деятельность. Кроме того, они изучают историю и природу края, создают документальные фильмы и издают книги, а также организуют масштабные фестивали, мероприятия, конкурсы и выставки. Отделение на протяжении 10 лет по итогам работы признается лучшим в стране, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

«Высокую оценку на федеральном уровне получила большая, плодотворная и очень важная слаженная работа членов общества, структурных подразделений в муниципалитетах Кубани, различных краевых структур. Это и совместная победа, и ответственность. Мы и дальше должны задавать высокую планку и развивать все направления деятельности РГО в крае, продолжая быть примером и помощником для других регионов Российской Федерации», — отметил Иван Чайка.

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