Краснодарскому отделению РГО вручили Большую серебряную медаль
Отделение в Краснодаре стало первой организацией, получившей Большую серебряную медаль РГО. Ранее ее вручали только людям.
Награда вручается с 2014 года за достижения в научно-организационной деятельности, связанной с проведением экспедиций и реализацией проектов общества. Управляющий совет принял решение о награждении еще в 2020 году, но вручение состоялось только в этом — из-за коронавирусных ограничений. Медаль получал председатель регионального отделения Иван Чайка.
«Краснодарское региональное отделение РГО — это большая семья единомышленников и увлеченных людей, которые ведут обширную и разнообразную деятельность. Конечно же большая честь, что работа нашего коллектива отмечена столь высокой наградой, да еще и первой в ее истории», — сказал Иван Чайка.
Специалисты краснодарского регионального отделения РГО ведут научно-исследовательскую, просветительскую, экспедиционную, природоохранную и благотворительную деятельность. Кроме того, они изучают историю и природу края, создают документальные фильмы и издают книги, а также организуют масштабные фестивали, мероприятия, конкурсы и выставки. Отделение на протяжении 10 лет по итогам работы признается лучшим в стране, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.
«Высокую оценку на федеральном уровне получила большая, плодотворная и очень важная слаженная работа членов общества, структурных подразделений в муниципалитетах Кубани, различных краевых структур. Это и совместная победа, и ответственность. Мы и дальше должны задавать высокую планку и развивать все направления деятельности РГО в крае, продолжая быть примером и помощником для других регионов Российской Федерации», — отметил Иван Чайка.
Читайте также: в Краснодарском крае заложили камень в основание парка Русского географического общества.
- «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
- Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
- Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
- Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году