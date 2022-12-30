Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Краснодарскому отделению РГО вручили Большую серебряную медаль

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskomu-otdeleniyu-rgo-vruchili-bolshuyu-serebryanuyu-medal
Краснодарскому отделению РГО вручили Большую серебряную медаль
Краснодарскому отделению РГО вручили Большую серебряную медаль

Отделение в Краснодаре стало первой организацией, получившей Большую серебряную медаль РГО. Ранее ее вручали только людям.

Награда вручается с 2014 года за достижения в научно-организационной деятельности, связанной с проведением экспедиций и реализацией проектов общества. Управляющий совет принял решение о награждении еще в 2020 году, но вручение состоялось только в этом — из-за коронавирусных ограничений. Медаль получал председатель регионального отделения Иван Чайка.

«Краснодарское региональное отделение РГО — это большая семья единомышленников и увлеченных людей, которые ведут обширную и разнообразную деятельность. Конечно же большая честь, что работа нашего коллектива отмечена столь высокой наградой, да еще и первой в ее истории», — сказал Иван Чайка.

Специалисты краснодарского регионального отделения РГО ведут научно-исследовательскую, просветительскую, экспедиционную, природоохранную и благотворительную деятельность. Кроме того, они изучают историю и природу края, создают документальные фильмы и издают книги, а также организуют масштабные фестивали, мероприятия, конкурсы и выставки. Отделение на протяжении 10 лет по итогам работы признается лучшим в стране, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

«Высокую оценку на федеральном уровне получила большая, плодотворная и очень важная слаженная работа членов общества, структурных подразделений в муниципалитетах Кубани, различных краевых структур. Это и совместная победа, и ответственность. Мы и дальше должны задавать высокую планку и развивать все направления деятельности РГО в крае, продолжая быть примером и помощником для других регионов Российской Федерации», — отметил Иван Чайка.

Читайте также: в Краснодарском крае заложили камень в основание парка Русского географического общества.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
  4. Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
  5. Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
  6. Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях