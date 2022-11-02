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Краснодарскому краю в 2023 году направят 312 млн рублей на развитие сельских территорий

Экономика
02.11.2022 15:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskomu-krayu-v-2023-godu-napravyat-312-mln-rublej-na-razvitie-selskih-territorij
Краснодарскому краю в 2023 году направят 312 млн рублей на развитие сельских территорий
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Проекты развития территорий профинансируют по программе «Современный облик сельских территорий».

Минсельхоз РФ выделил более 312 млн рублей на реализацию 7 инициатив.

«Это будут новые комплексные проекты, которые затронут 13 населенных пунктов Выселковского, Кореновского и Абинского районов. В частности, капитально отремонтируют объекты здравоохранения, культуры, образования, а также газо-, тепло- и электроснабжения населения. Кроме того, средства направят на приобретение транспорта и оборудования для соцобъектов», — сообщил заместитель губернатора Андрей Коробка.

Также в 2023 году продолжат развитие сельских территорий в Брюховецком и Усть-Лабинском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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