Краснодарскому краю в 2023 году направят 312 млн рублей на развитие сельских территорий
Проекты развития территорий профинансируют по программе «Современный облик сельских территорий».
Минсельхоз РФ выделил более 312 млн рублей на реализацию 7 инициатив.
«Это будут новые комплексные проекты, которые затронут 13 населенных пунктов Выселковского, Кореновского и Абинского районов. В частности, капитально отремонтируют объекты здравоохранения, культуры, образования, а также газо-, тепло- и электроснабжения населения. Кроме того, средства направят на приобретение транспорта и оборудования для соцобъектов», — сообщил заместитель губернатора Андрей Коробка.
Также в 2023 году продолжат развитие сельских территорий в Брюховецком и Усть-Лабинском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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