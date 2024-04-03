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Краснодарское ТТУ направит 44 млн рублей на ремонт бомбоубежища в депо № 2

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskoe-ttu-napravit-44-mln-rublej-na-remont-bomboubezhishha-v-depo-2
Краснодарское ТТУ направит 44 млн рублей на ремонт бомбоубежища в депо № 2
Краснодарское ТТУ направит 44 млн рублей на ремонт бомбоубежища в депо № 2

МУП «КТТУ» направит на капитальный ремонт бомбоубежища в троллейбусном депо № 2 на улице Селезнева более 44 млн рублей.

Информация опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Подрядчик, выигравший договор по тендеру, должен будет провести комплексный капительный ремонт ограждающих конструкций, фильтровентиляционной системы и инженерных сетей «сооружения гражданской обороны».

В проектной документации указано, что сооружение расположено на территории депо № 2 и «представляет собой бомбоубежище, по классификации определяется как защитное сооружение гражданской обороны». Сейчас бомбоубежище признано аварийным, в нем частично нет отделки. Площадь помещения — 269 кв. м.

Итоги тендера подведут 8 апреля, после чего в течение года с момента подписания договора подрядчик должен будет выполнить работы. Договор будет действовать до 31 мая 2025 года.

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