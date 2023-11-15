Краснодарское шифровальное училище отметило 94 года с момента создания

В честь дня основания Краснодарского высшего военного училища им. С.М. Штеменко прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие замминистра обороны РФ Николай Панков, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, генерал-майор Андрей Колованов, начальник училища Игорь Шпырня, вице-губернатор Кубани Александр Власов, а также ветераны и казаки-добровольцы.

По указу президента России 10 сотрудников КВВУ были удостоены государственных наград. За годы своей работы шифровальное училище подготовило десятки тысяч офицеров, внесших весомый вклад в укрепление безопасности страны. Сейчас военный вуз готовит специалистов по защите информации для всех родов и видов войск.

«Фактически две трети истории прославленного военного учебного заведения неразрывно связаны с историей Краснодарского края. Каждый год лучшие представители кубанской молодежи садятся за парты училища чтобы стать частью офицерского корпуса нашей страны и в дальнейшем приступить к защите Родины», — сказал Власов.

По его словам, курсанты шифровального училища выпускаются людьми с огромной ответственность перед обществом и высоким чувством долга, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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