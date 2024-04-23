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Краснодарское предприятие по выпуску специй внедрит бережливые технологии

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskoe-predpriyatie-po-vypusku-spetsij-vnedrit-berezhlivye-tehnologii
Краснодарское предприятие по выпуску специй внедрит бережливые технологии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Компания приняла участие в нацпроекте «Производительность труда».

Эксперты РЦК в ближайшем времени начнут обучать коллектив принципам бережливого производства. Затем вместе с рабочей группой компании проведут диагностику и выберут производственный процесс для оптимизации.

Увеличение эффективности труда средних и крупных компаний серьезно влияет на экономическую стабильность в крае, отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев. По его словам, предприятие уже хорошо зарекомендовала себя на рынке, а также имеет большой потенциал. Так, для улучшения внутренней работы компании нужно продолжать совершенствовать рабочие процессы, а также искать новые точки роста.

«Внедрение бережливых технологий поможет обновить и перестроить внутренние процессы, а также начать максимально результативно использовать возможности предприятия», — цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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