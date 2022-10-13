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Краснодарское предприятие наладило производство одежды и спальных мешков для военных

Экономика
13.10.2022 11:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskoe-predpriyatie-naladilo-proizvodstvo-odezhdy-i-spalnyh-meshkov-dlya-voennyh
Краснодарское предприятие наладило производство одежды и спальных мешков для военных
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарское предприятие «Интерформа-Кубань» с начала спецоперации на Украине наладило производство зимней одежды, белья и спальных мешков для военных. Об этом 13 октября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Всего на Кубани в настоящее время свыше 20 заводов и фабрик наращивают объемы и осваивают производство товаров для нужд специальной военной операции.

«Краснодарское предприятие «Интерформа-Кубань» уже более 15 лет изготавливает спецодежду для различных компаний и отраслей. В период пандемии они наладили выпуск средств индивидуальной защиты для медиков. А с начала спецоперации начали шить зимнюю одежду, белье и спальные мешки для военных, которые находятся в зоне СВО. Для увеличения мощностей даже открыли новый цех. Компания уже получила заказы более чем на 15 тыс. единиц товаров», — сказал Кондратьев.

«Интерформа-Кубань» — один из крупнейших производителей спецодежды на Кубани и ЮФО. Там производят каски, перчатки, рукавицы, очки защитные, респираторы, медицинские маски и другие товары.

В составе компании — четыре производственных предприятия, на которых работают свыше 80 специалистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские промпредприятия оперативно расширяют выпуск продукции для обеспечения военных, участвующих в СВО.

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Кондратьев: кубанские предприятия наращивают производство продукции для спецоперации
Кондратьев: кубанские предприятия наращивают производство продукции для спецоперации
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