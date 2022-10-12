Кондратьев: кубанские предприятия наращивают производство продукции для спецоперации

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что более 20 региональных заводов и фабрик перепрофилируют и увеличат объем выпуска.

«Кубанские промышленные предприятия оперативно расширяют выпуск продукции для обеспечения наших ребят, участвующих в специальной военной операции», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что производители химической промышленности увеличивают выпуск косметико-гигиенической продукции, швейные фабрики начали производить экипировку, спальные мешки, термобелье, рюкзаки, а также готовы поставлять текстиль. Производители обуви наращивают выпуск сапог.

Губернатор подчеркнул, что власти Кубани оказывают местным производителям всестороннюю поддержку, в том числе финансовую.

«На увеличение производства товаров первой необходимости направлена программа льготного финансирования Фонда развития промышленности региона. Сегодня организация рассматривает три заявки на общую сумму 55 млн рублей», — добавил Кондратьев.

По его словам, производители могут направить заемные средства при приобретение оборудования и сырья.

Программа «Первая необходимость» дает возможность предприятиям получить заем до 30 млн рублей на 3 года под 1% годовых. В перечень включили более 20 видов товаров первой необходимости. Средства можно направить на увеличение численности персонала, а также покупку оборудования и сырья.

Всю интересующую информацию по финансовой поддержке предприятий можно уточнить в Фонде развития промышленности региона по телефонам: 8 (800) 500-27-28 или 8 (861) 205-44-09, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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