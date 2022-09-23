Краснодарский ЖВК «Динамо» в гостях сыграет с петербургской «Ленинградкой»

Видео канала «Кубань 24»

Волейболистки «Динамо» 25 сентября проведут первый матч нового сезона Суперлиги. Начало в 17:00.

«Бело-голубые», как и представительницы Санкт-Петербурга, открыли новый игровой год поединками в Кубке России. Оба коллектива вышли в следующий этап турнира. К слову, команда Павла Забуслаева прошлый сезон начинала гостевой встречей с этим же соперником и тогда победила со счетом 3:1. От такого же результата 25 сентября краснодарки вряд ли откажутся.

«Дай бог, чтобы у нас получилось то, что мы запланировали. Если каждая постарается чуть-чуть больше, то это обязательно сбудется. По крайней мере, я буду верить в это на протяжении всего сезона. Думаю, что вместе со всеми — с девчонками и тренерским коллективом, с медицинским штабом, руководством клуба. Я вас всех поздравляю с наступающим нашим новым сезоном», — сказала игрок ВК «Динамо» Юлия Подскальная.

Читайте также: волейболистки краснодарского и анапского «Динамо» впервые сыграли в официальном матче.