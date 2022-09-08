Краснодарский ЖВК «Динамо» сыграет с одноклубницами из Анапы
Этот поединок пройдет в Туле 8 сентября в рамках группового этапа Кубка России. Начало в 17:00.
Соперники на турнире уже провели по два матча. Кубанское бело-голубое дерби станет первой официальной встречей между этими коллективами. Хотя на одну площадку — площадку анапского «Волей Града» — волейболистки обеих команд уже выходили.
«Мы сыграли с ними товарищескую игру. Я хочу сказать, что девочки очень перспективные. Думаю, что на Кубке нам с ними, естественно, нужно выигрывать, но это будет не совсем простая игра. Но, естественно, постараемся выиграть», — сказала игрок ЖВК «Динамо» из Краснодара Мария Боговская.
После этого поединка кубанским волейболисткам предстоит провести на групповом этапе еще по две игры. В следующий этап Кубка России выйдут четыре сильнейшие команды четвертой зоны.
Читайте также: ЖВК «Динамо» провел предсезонную встречу с представителями СМИ.
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- ФК «Краснодар» подписал трехлетний контракт с португальцем Батчи
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?