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Краснодарский ЖВК «Динамо» сыграет с одноклубницами из Анапы

Спорт
08.09.2022 11:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-zhvk-dinamo-sygraet-s-odnoklubnitsami-iz-anapy
Видео канала «Кубань 24»

Этот поединок пройдет в Туле 8 сентября в рамках группового этапа Кубка России. Начало в 17:00.

Соперники на турнире уже провели по два матча. Кубанское бело-голубое дерби станет первой официальной встречей между этими коллективами. Хотя на одну площадку — площадку анапского «Волей Града» — волейболистки обеих команд уже выходили.

«Мы сыграли с ними товарищескую игру. Я хочу сказать, что девочки очень перспективные. Думаю, что на Кубке нам с ними, естественно, нужно выигрывать, но это будет не совсем простая игра. Но, естественно, постараемся выиграть», — сказала игрок ЖВК «Динамо» из Краснодара Мария Боговская.

После этого поединка кубанским волейболисткам предстоит провести на групповом этапе еще по две игры. В следующий этап Кубка России выйдут четыре сильнейшие команды четвертой зоны.

Читайте также: ЖВК «Динамо» провел предсезонную встречу с представителями СМИ.

Автор:
Евгений Резник
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