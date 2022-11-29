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Краснодарский ресторан вошел в список лучших заведений мира

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-restoran-voshel-v-spisok-luchshih-zavedenij-mira
Краснодарский ресторан вошел в список лучших заведений мира
Фото elledecoration.ru

Единственный ресторан из Краснодарского края вошел в международный рейтинг La Liste 2023. Он составляется на основе рекомендаций в мировых путеводителях, публикаций в СМИ и отзывов шеф-поваров.

Оценка краснодарского ресторана «Угли-Угли» составила 77 баллов из 100 возможных.

Краснодарский ресторан — не единственный в рейтинге среди российских заведений. В списке также рестораны Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.

Ресторанный рейтинг La Liste создали в 2015 году в Париже. В конце каждого года его составители публикуют список из 1000 ресторанов мира, рекомендуемых к посещению в следующем году. В опубликованном списке всего 30 российских ресторанов. При этом эксперты предполагали, что в текущем году ни одно российское заведение в него не войдет из-за политической обстановки.

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