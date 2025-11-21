Краснодарский музыкальный театр перенес ноябрьские спектакли на декабрь

Музыкальный театр объявил о переносе ноябрьских спектаклей и премьеры оперетты «Ханума» на декабрь. Причиной стали технические проблемы.

Премьера музыкального спектакля «Ханума» с 21 и 22 ноября переносится на 7 и 8 декабря. Концерт «Мюзикл навсегда!» с 25 и 26 ноября переносится на 2 и 3 декабря. О дате переноса оперы «Царская невеста», концертов Биг-бенда Георгия Гараняна «Мировые шедевры» и «С наступающим!» театр сообщит дополнительно.

Все ранее приобретенные билеты на перенесенные спектакли остаются действительными на новые даты. Зрители, которые не смогут посетить мероприятия в декабре, могут вернуть билеты.

Подробную информацию о новых датах спектаклей и условиях возврата билетов можно получить на официальном сайте театра или обратившись в кассу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 14 ноября в Музыкальном театре на улице Красной, 44 произошел пожар. По данным МЧС, загорелась трансформаторная подстанция, встроенная в здание театра. Никто не пострадал.

Подпишись, здесь всегда интересно.