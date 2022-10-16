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Краснодарский музей Фелицына 16 октября проведет бесплатные выставки для отцов

Культура
16.10.2022 10:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-muzej-felitsyna-16-oktyabrya-provedet-besplatnye-vystavki-dlya-ottsov
Краснодарский музей Фелицына 16 октября проведет бесплатные выставки для отцов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В День отца главы семей смогут посетить фондовые выставки и специальную экскурсию Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына бесплатно.

Посетить мероприятия можно 16 октября с 12:00 до 15:00.

Кроме выставок и экскурсии, представляющей постоянные экспозиции музея и рассказывающей о выдающихся отцах всех времен, будет работать площадка открытого микрофона. Там выступят авторы Совета молодых литераторов Кубани. Также на площадке дети смогут поздравить своих пап, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

День отца в России отмечают в третье воскресенье октября. Праздник был утвержден в 2021 году указом президента.

Читайте также: по данным ВЦИОМ отцы более 70% россиян активно участвовали в их воспитании.

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