Краснодарский музей Фелицына 16 октября проведет бесплатные выставки для отцов
Культура
16.10.2022 10:17
В День отца главы семей смогут посетить фондовые выставки и специальную экскурсию Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына бесплатно.
Посетить мероприятия можно 16 октября с 12:00 до 15:00.
Кроме выставок и экскурсии, представляющей постоянные экспозиции музея и рассказывающей о выдающихся отцах всех времен, будет работать площадка открытого микрофона. Там выступят авторы Совета молодых литераторов Кубани. Также на площадке дети смогут поздравить своих пап, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
День отца в России отмечают в третье воскресенье октября. Праздник был утвержден в 2021 году указом президента.
Читайте также: по данным ВЦИОМ отцы более 70% россиян активно участвовали в их воспитании.
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