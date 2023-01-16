Краснодарский край занял второе место в РФ по выводу жилья на рынок в 2022 году

По данным Единого ресурса застройщиков, всего за 2022 год на Кубани на рынок недвижимости вывели 313 домов.

По этому показателю Краснодарский край занял по итогам прошедшего года вторую строчку среди регионов России. Первое место получила Новосибирская область. Там на рынок вывели 319 домов. Третье место с результатом 268 домов занимает Москва.

Выросла и общая площадь новых объектов — 3,7 млн кв. м, в них разместят 82,3 тыс. квартир. Отмечается, что, несмотря на заметное снижение продаж, застройщики в целом сохраняют темпы декларирования новых многоэтажек, по которым планируют привлекать средства дольщиков, пишет «РБК. Краснодар».

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