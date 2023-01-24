Краснодарский край занял второе место в рейтинге органических регионов РФ

По итогам 2022 года число органических регионов в России выросло с 40 до 45. В тройке лидеров по количеству производителей Воронежская область, Краснодарский край и Московская область.

На первом месте рейтинга, составленного Роскачеством, находится Воронежская область. Там число производителей органической продукции за год выросло с 9 до 16. На Кубани этот показатель за год увеличился с 7 до 12. Третью строчку занимает Московская область, там за прошлый год число производителей увеличилось с восьми до девяти, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Роскачества.

В первой пятерке также Республика Мордовия (семь производителей, было три) и Ярославская область. В последней число производителей при этом сократилось. На начало текущего года там было шесть производителей органической продукции, тогда как в конце прошлого года — семь.

Всего в рейтинге 45 позиций. Последние места остались за Республикой Башкортостан и Ленинградской областью.

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