Краснодарский край занял второе место по числу ДТП на ж/д переездах юга России

С января по ноябрь 2025 года на переездах Северо-Кавказской железной дороги произошло 35 ДТП, в которых 5 человек погибли и 15 получили травмы.

На первом месте по количеству ДТП на железнодорожной инфраструктуре находится Республика Дагестан. В указанный период там произошло 14 ДТП. Краснодарский край занял второе место. На территории региона зафиксировали девять аварий на ж/д переездах.

В Ставропольском крае и Ростовской области за указанный период произошло по четыре аварии. В Кабардино-Балкарии — две, в Северной Осетии-Алании и Чеченской Республике — по одной.

Всего за 11 месяцев этого года зафиксировали 783 нарушения правил дорожного движения при пересечении железных дорог, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

