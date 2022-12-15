Краснодарский край занял третье место для путешествий поездом внутри России
Об этом сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий. Около 97-98% ж/д билетов, как и год назад, были куплены на внутренних направлениях. Средняя цена ж/д билета по России составляет 2 тыс. 438 рублей в одну сторону.
Наиболее востребованным маршрутом у туристов стали поездки из Москвы в Санкт-Петербург — около 9% билетов. Средняя стоимость билета в одну сторону составила на этом направлении 3,3 тыс. рублей.
На втором по популярности месте стали направления из Москвы в Нижний Новгород и из Краснодара в Адлер с долей пассажиров 1,7%. Ж/д билет на этих направлениях стоил около от 1 до 2 тыс. рублей.
На третьем месте наиболее популярных ж/д маршрутов стала поездка из Сочи в Краснодар — 930 рублей за билет.
Спрос на южные направления вырос из-за закрытых аэропортов на Юге России. Так, железнодорожное направление Москва — Симферополь поднялось за год с 50-го на 6-е место, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Сочи с 1 декабря запустят электрички между курортами.
- Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
- Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%
- Еще 50 отелей и гостиниц откроют в 2023 году в Краснодарском крае
- Первый снег выпал сразу в нескольких районах Краснодарского края
- Число ДТП в Краснодарском крае за год снизилось на 3,5%
- Житель Сочи получил 5,5 лет колонии за отправку 1,5 тыс. рублей террористам