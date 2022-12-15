Краснодарский край занял третье место для путешествий поездом внутри России

Об этом сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий. Около 97-98% ж/д билетов, как и год назад, были куплены на внутренних направлениях. Средняя цена ж/д билета по России составляет 2 тыс. 438 рублей в одну сторону.

Наиболее востребованным маршрутом у туристов стали поездки из Москвы в Санкт-Петербург — около 9% билетов. Средняя стоимость билета в одну сторону составила на этом направлении 3,3 тыс. рублей.

На втором по популярности месте стали направления из Москвы в Нижний Новгород и из Краснодара в Адлер с долей пассажиров 1,7%. Ж/д билет на этих направлениях стоил около от 1 до 2 тыс. рублей.

На третьем месте наиболее популярных ж/д маршрутов стала поездка из Сочи в Краснодар — 930 рублей за билет.

Спрос на южные направления вырос из-за закрытых аэропортов на Юге России. Так, железнодорожное направление Москва — Симферополь поднялось за год с 50-го на 6-е место, сообщает ТАСС.

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