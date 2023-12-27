Краснодарский край занял первое место в РФ по созданию центров обучения рабочих

На Кубани действуют девять площадок на базе предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». В Центрах проводят ускоренную подготовку и переподготовку специалистов, а также оценку компетенции действующих работников.

К вопросу качества подготовки кадров в регионе подходят с особым вниманием, отметил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. За пять лет реализации нацпроекта «Производительность труда» восполнили потребность в специалистах в 23 тыс. человек. Он добавил, что в 2024 году на Кубани будут работать уже 15 производственных центров обучения.

«Производственный центры обучения рабочих — это не просто перспективный инструмент обеспечения компаний квалифицированными специалистами, это вклад в сокращение кадрового дефицита. Внедренные уникальные методики и стандарты в обучении, позволяют работникам предприятий овладевать актуальными навыками «здесь и сейчас». Это способствует повышению эффективности и сокращению времени поиска нужных специалистов, тем самым повышает конкурентоспособность региональной экономики», — подчеркнул Галась.

Подготовка специалистов в таких центрах проходит в основных секторах экономики — в сфера транспорта, сельского хозяйства, строительства, торговли, промышленности. В каждом центре доступны разные направления и профессии для обучения. От механиков-накладчиков и слесарей — до операторов машинного доения и инженеров-технологов.

В следующего году планируется продолжать открывать такие центры. Географический охват расширения затронет Черноморско-экономический округ, включающий ряд ключевых для края отраслей. В их числе санаторно-курортная сфера, сектор транспортировки и хранения, индустрия виноделия, деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, а также строительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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