Благодаря нацпроекту на Кубани стартовал ремонт дорог по плану 2024 года

План начали реализовать досрочно, что позволит закончить работы заранее. Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Начали ремонтировать уже пять участков дорог. Старый слой асфальта снимают на улице Береговой и на улице Липовой в поселке Индустриальном. На улице Свободной заменят бордюры. На улице Восточной станицы Елизаветинской уже установили временные дорожные знаки. Их уже устанавливают и на улице Дорожной.

Всего в следующем году планируется отремонтировать 44 участка дороги. По нацпроекту заменят свыше 58 км асфальта, а также тротуары, дорожные знаки и разметку, помимо этого, установят бордюры, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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