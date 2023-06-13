Краснодарский край занял одно из последних мест в рейтинге регионов РФ по доступности жилья

Рейтинг российской регионов по доступности покупки жилья составили на основании стоимости квартир и среднестатистических доходов семей на начало этого года.

Согласно исследованию, самое доступное жилье находится на севере страны. Первое место рейтинга разделили между собой Ненецкий автономный округ и Магаданская область — семьи из этих регионов могут накопить на собственную квартиру за 2,6 лет. На третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 2,7 года.

Среди лидеров рейтинга по доступности жилья: Ханты-Мансийский автономный округ — 3,4 года, Мурманская область — 3,5 лет, Камчатский край — 3,8 лет, Красноярский край — 3,9 лет и Сахалинская область — 4,3 года.

Краснодарский край занял 80 место рейтинга из 84. По данным экспертов, семье на Кубани для покупки собственной квартиры придется копить 12,3 года. По этому показателю регион обогнал только Карачаево-Черкесию — 12,8 лет, Крым — 12,8 лет, Кабардино-Балкарию — 13,5 лет и Севастополь — 14,2 года.

Ростовская область на 62 месте — 7,5 лет, Ставропольский край на 60 месте — 7,3 года, Адыгея на 71 месте — 8,9 лет, сообщает РИА «Новости».

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