Краснодарский край занял 75 место в рейтинге регионов по закредитованности населения

Всего в России средний уровень закредитованности в 2022 году снизился с 55,6% до 54%.

На Кубани объем задолженности перед банками в среднем на одного человека составил 372, 4 тыс. рублей. Соотношение годовой зарплаты и среднедушевого долга в начале 2023 года — 74%. За год задолженность одного человека изменилась на 50 тыс. рублей.

Самым закредитованным регионом оказалась Калмыкия — 108,8%, самый низкий показатель отметили в Ингушетии — 12,2%.

Всего объем задолженности по кредитам жителей за год вырос на 9% — до 27,6 трлн рублей. Суммарный долг на одного жителя увеличился на 31,2 тыс. рублей — до 361 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

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