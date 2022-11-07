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Краснодарский край занял 71 место среди регионов РФ по доступности аренды жилья

Общество
07.11.2022 07:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-71-mesto-sredi-regionov-rf-po-dostupnosti-arendy-zhilya
Краснодарский край занял 71 место среди регионов РФ по доступности аренды жилья
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рейтинг по доступности съемного жилья в российских регионах составили на основании данных Росстата по доле семей, которые могут позволить себе арендовать типовую двухкомнатную квартиру для четырех человек — двух взрослых и двух детей.

Лидерами рейтинга стали северные регионы страны — Ямало-Ненецкий автономный округ — 69,6%, Чукотский автономный округ — 59,1%, Ханты-Мансийский автономный округ — 56,7%. В пятерку лидеров попали Санкт-Петербург — 55% и Магаданская область — 54,8%.

Краснодарский край занял 71 место рейтинга регионов РФ по доступности аренды жилья. Согласно исследованию, на Кубани 26,9% семей могут позволить себе снимать двухкомнатную квартиру. Для этого понадобится общий доход в 85,7 тыс. рублей.

Последние места рейтинга заняли Кабардино-Балкария — 15,4%, Чечня — 17%, Севастополь — 17,7%, Ингушетия — 19,3% и Калининградская область — 19,5%, сообщает РИА «Новости».

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