Краснодарский край занял 66-е место в рейтинге доступности аренды жилья

Аналитики провели исследование доступности аренды жилья для семей с двумя детьми в России и составили рейтинг регионов по этому показателю.

По данным исследования, в текущем году, половина российских семей может себе позволить аренду двухкомнатной квартиры. Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру.

Лидерами по доступности съемного жилья являются Кемеровская область c долей 70,2%. Для аренды квартиры и базовых расходов в этом регионе необходимо около 75 тыс. рублей в месяц на семью из четырех человек. Далее следуют Санкт-Петербург с долей 68,3% и Татарстан с долей 65,8%.

В число регионов-лидеров с долей семей более 60%, которые могут себе позволить арендовать квартиру, вошли Ленинградская (63,3%), Иркутская (62,6%), Белгородская (62,2%), Нижегородская (61,7%), Сахалинская (61,3%), Новосибирская (61,0%), Липецкая (60,6%), Архангельская области (60,3%), а также Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 60,1%.

Краснодарский край занимает 66-е место. Доля семей, которые на Кубани могут себе позволить снять «двушку», составляет 40,2%, а необходимый размер дохода на семью для оплаты аренды и повседневных расходов составляет 89,2 тыс. рублей.

Адыгея находится на 71-й месте в рейтинге. Там съемная квартира доступна 38,7% семей, а необходимый уровень дохода составил 73,3 тыс. рублей.

Среди регионов с низкой доступностью аренды квартиры преобладают северокавказские республики — Кабардино-Балкарская, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Чеченская и Северная Осетия — Алания, а также Крым, сообщает РИА «Новости».

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