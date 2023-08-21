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Краснодарский край занял 65-е место в рейтинге регионов по числу высокооплачиваемых работников

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-65-e-mesto-v-rejtinge-regionov-po-chislu-vysokooplachivaemyh-rabotnikov
Краснодарский край занял 65-е место в рейтинге регионов по числу высокооплачиваемых работников
Фото t.me/rian_ru

Эксперты составили рейтинг, в который вошли 89 регионов России, и распределили их по доле работников, которые получают зарплату выше среднего.

По данным исследования, в лидерах оказались регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью, а также финансовые и интеллектуальные центры.

На первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ. Там зарплату выше среднего получают 75% процентов работников. На второй и третьей строчках — Ненецкий и Ханты-Мансийский округа — 61,4% и 60,8% соответственно. Также в пятерку лидеров вошли Магаданская область и Чукотский автономный округ — 59,7% и 58,6%.

Краснодарский край расположился на 65-м месте. На Кубани зарплату выше среднего получают 17,2% жителей.

Самый маленький процент высокооплачиваемых сотрудников в Ингушетии — 8,8%, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: по данным исследования, зарплата более половины жителей Кубани достигнет 100 тыс. рублей через 12 лет.

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