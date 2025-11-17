Краснодарский край занял 6 место среди регионов России по популярности ЗОЖ

В основу рейтинга легли семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда .

Краснодарский край занял шестую строчку федерального рейтинга по приверженности населения ЗОЖ по итогам 2024 года. По подсчетам экспертов, регион получил 81,8 балла и поднялся на пять строчек по сравнению с 2023 годом.

Лидерами рейтинга регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни в девятый раз подряд стали регионы Северного Кавказа. Список возглавил Дагестан с 96,7 балла. Он по итогам 2023 и 2024 годов занял первую строчку.

На втором месте Чеченская Республика. Рейтинговый балл региона составил 91,9. Чечня заняла аналогичное 2023 году второе место.

В топ-3 вошла Ингушетия. В республике долю приверженности населения ЗОЖ оценили в 86,9 балла. В 2023 году субъект находился на восьмой строчке рейтинга.

Рейтинг замкнули регионы Дальнего Востока — Магадан, Еврейская автономная область и Камчатка, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: более 200 тыс. школьников в Краснодаре занимаются самбо.

Подпишись, здесь всегда интересно.