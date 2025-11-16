Более 200 тыс. школьников в Краснодаре занимаются самбо

Проект «Самбо в школу» действует в краевом центре с 2017 года. Занятия с детьми проводят учителя физкультуры, прошедшие курсы повышения квалификации.

На уроках ученики узнают историю самбо, а также отрабатывают в парах броски. Все спортивные залы обеспечили специальным ковровым покрытием для проведения тренировок. Также самбо в Краснодаре занимаются в спортивных школах и спортклубах.

«Занятия самбо — это не просто физическое развитие, это воспитание силы духа, воли к победе, дисциплины. В Краснодаре условия для занятия этим общенациональным видом спорта созданы во всех школах города. Более 200 тыс. мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 18 лет являются участниками проекта «Самбо в школу»», — пояснил мэр Евгений Наумов.

В 2024 году в «Городе спорта» открыли Дворец самбо. На спортивной арене есть четыре ковра, также есть разминочный и тренажерный залы. Трибуна рассчитана на 3 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 700 тыс. кубанских детей занимаются самбо в школах.

