Кондратьев в День самбо пожелал спортсменам и их тренерам ярких побед

День самбо в России отмечают 16 ноября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравим спортсменов с профессиональным праздником.

«Это наш национальный вид спорта и наш предмет гордости. На Кубани самбо стало по-настоящему массовым — им занимаются больше 70 тыс. человек. Еще порядка 700 тыс. мальчишек и девчонок вовлечены в проект «Самбо в школу»», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что краевую школу по этому виду спорта создали на базе Дворца Самбо в Краснодаре. Она объединяет центры единоборств из всех муниципалитетов.

В ноябре президент России Владимир Путин поручил создать школьные спортивные лиги по основным видам спорта во всех регионах. На территории Кубани проводят 15 региональных соревнований по самбо.

«Работу в этом направлении продолжим, — отметил губернатор. — Желаю самбистам и их тренерам успехов и ярких побед».

