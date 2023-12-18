Краснодарский край занял 54 место в России по доступности покупки автомобиля

В 2023 году число проданных новых автомобилей выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, за последний год доступность покупки машин в стране заметно увеличилась.

Аналитики составили рейтинг российских регионов по доступности покупки новых автомобилей, рассчитав долю семей, который могут позволить себе купить новый автомобиль за 1 млн рублей в кредит. Именно столько сейчас стоит самый дешевый новый автомобиль в России — Lada Granta.

Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ. По данным исследования, 59,6% семей в этом регионе могут позволить себе взять в кредит новую машину из салона. На втором месте Магаданская область — 50,4%, третье место у Чукотского автономного округа — 48,5%.

В число лидеров также вошли Ханты-Мансийский автономный округ — 43,2%, Ненецкий автономный округ — 41,3% и Сахалинская область — 39,6%. Москва только на 7 месте с показателем 38,2%.

Краснодарский край занял 54 место. По данным аналитиков, 12,1% кубанских семей могут позволить себе взять в кредит автомобиль за 1 млн рублей. Купить в кредит машину за 2,6 млн рублей могут только 3,2% семей.

Ростовская область на 52 месте — 12,7%, Ставропольский край на 69 месте — 9,4%, Адыгея на 73 месте — 8,7%, Крым на 77 месте — 7,8%.

Последние места рейтинга заняли Ингушетия — 2,6%, Чечня — 3,1%, Кабардино-Балкария — 4,4%, Дагестан — 4,7%, Калмыкия — 4,8%, Карачаево-Черкесия — 5,5%, сообщает РИА «Новости».

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