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Краснодарский край занял 42 место среди регионов РФ по доступности бензина

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-42-mesto-sredi-regionov-rf-po-dostupnosti-benzina
Краснодарский край занял 42 место среди регионов РФ по доступности бензина
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Актуальный рейтинг российских регионов по доступности бензина составили по объему топлива АИ-92, которое жители могут купить на чистую среднюю зарплату в месяц.

Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ — 2 тыс. 685 литров, на втором месте Москва — 2 тыс. 219 литров, на третьем Чукотский автономный округ — 1 тыс. 935 литров. На четвертом месте Ханты-Мансийский автономный округ — 1 тыс. 871 литр, на пятом Ненецкий автономный округ — 1 тыс. 794 литров.

В рейтинге доступности бензина Краснодарский край занял 42 место. По данным исследования, житель Кубани на чистую среднюю зарплату в месяц может приобрести 859 литров бензина АИ-92 при его стоимости в 47,83 рубля за литр.

Ростовская область на 54 месте с показателем 803 литра, Ставропольский край на 69 месте (729 литров), Адыгея на 74 месте (706 литров), Крым на 76 месте (700 литров).

Последние места рейтинга заняли Ингушетия — 586 литров, Чечня — 597 литров, Кабардино-Балкария — 620 литров, Карачаево-Черкессия — 640 литров и Дагестан — 646 литров, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Краснодарский край занял 5 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни. Эксперты составили рейтинг российских регионов по качеству жизни, изучив 67 показателей, отражающих различные аспекты условий жизни людей, а также ситуацию в социальной сфере.

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