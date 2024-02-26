Краснодарский край занял 42 место по доступности бензина в России

В январе этого года бензин марки АИ-92 можно было приобрести в среднем за 51,74 рубля за литр.

По этому показателю Кубань заняла 42 место среди регионов РФ. Всего за год стоимость бензина этой марки в крае выросла на 8,2%. На чистую среднюю зарплату в месяц можно купить 923 литра.

Адыгея расположилась на 75 месте с ценой 52,47, на зарплату можно приобрести 750 л, за год стоимость выросла на 7,1%. Ростовская область — на 57 месте с ценой 51,90, Крым — на 77 с ценой 54,97 за литр.

Лидерами по доступности бензина стали ЯМАО, Москва и Чукотка — там на среднюю зарплату в месяц можно купить более 2 тыс. л бензина. Аутсайдеры рейтинга — Чечня, Дагестан и Ингушетия: там жители смогут купить не более 700 л, сообщает РИА «Новости».

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