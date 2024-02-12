Краснодарский край поднялся на строчку в рейтинге регионов по качеству жизни

За 2023 год Краснодарский край переместился в рейтинге регионов по качеству жизни с 5 на 4 место.

Рейтинговый балл Кубани за 2023 год вырос с 71,186 до 74,355 — это помогло обогнать Татарстан.

В тройку лидеров по качеству жизни вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, в топ-10 — Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская и Калининградская области, ХМАО — Югра, Ростовская и Самарская области. Среди антилидеров — Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область.

По словам экспертов, регионы из первой десятки характеризуются высоким уровнем экономического развития — на них приходится почти 50% суммарного ВРП. Кроме того, в них живут 49,4 млн человек — 34% от населения России.

Рейтинг составляли на основе учета 66 показателей, которые оценивают фактическое состояние условий жизни и ситуацию в социальной сфере — уровень доходов населения, рынок труда и занятость населения, жилищные условия, здоровье и уровень образования, демография и другие.. На их основе рассчитали рейтинговый балл — он выступает в качестве критерия ранжирования регионов, сообщает РИА «Новости».

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