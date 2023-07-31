Краснодарский край занял 41-е место по доступности бензина в рейтинге регионов России

Жители Кубани на свою среднюю зарплату могут закупить 897 л бензина марки АИ-92.

С начала года цена на бензин в Краснодарском крае выросла на 2,2%. В среднем по России на среднюю зарплату можно закупить 1196 л бензина, когда как на Кубани — 897 л.

Лидером рейтинга регионов по доступности бензина стали Ямало-Ненецкий автономный округ — 2581 л, Москва — 2222 л, а также и Чукотка — 2119 л. Меньше всего бензина за среднюю зарплату можно купить в Ингушетии — 605 л, Чечне — 610 л, Кабардино-Балкарии — 637 л.

Эксперты отметили, что с начала года бензин в РФ дорожал быстрее, чем в прошлом году. Они добавили, что впоследствии увеличение стоимости бензин продолжится. Тем не менее по результатам года рост цен на бензин будет примерно равен инфляции и составит 5-6%, учитывая, что темп роста заработной платы по итогам года возможно будет вдвое выше, доступность бензина для населения в большей части регионов повысится, сообщает РИА «Новости».

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