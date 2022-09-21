Краснодарский край занял 4 место в России по числу выданных автокредитов в августе

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За последний месяц лета на Кубани выдали более 2,3 тыс. автокредитов. По этому показателю край опередили только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Также Кубань оказалась на четвертом месте в рейтинге регионов, жители которых берут самые крупные кредиты на автомобиль. В августе общая сумма займов составила почти 3 млрд рублей. Выше в списке только Санкт-Петербург, Московская область и Москва. При этом самый крупный в крае автокредит составил 1 млн 280 тыс. рублей. Это несколько больше, чем средние значения по стране.

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