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Краснодарский край занял 4 место в России по числу выданных автокредитов в августе

Экономика
21.09.2022 09:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-4-mesto-v-rossii-po-chislu-vydannyh-avtokreditov-v-avguste
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За последний месяц лета на Кубани выдали более 2,3 тыс. автокредитов. По этому показателю край опередили только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Также Кубань оказалась на четвертом месте в рейтинге регионов, жители которых берут самые крупные кредиты на автомобиль. В августе общая сумма займов составила почти 3 млрд рублей. Выше в списке только Санкт-Петербург, Московская область и Москва. При этом самый крупный в крае автокредит составил 1 млн 280 тыс. рублей. Это несколько больше, чем средние значения по стране.

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