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Краснодарский край занял 4 место среди регионов РФ по обороту интернет-торговли в 2022 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-4-mesto-sredi-regionov-rf-po-oborotu-internet-torgovli-v-2022-godu
Краснодарский край занял 4 место среди регионов РФ по обороту интернет-торговли в 2022 году
Фото Ruca Souza, pexels.com

Объем онлайн-торговли на Кубани по итогам 9 месяцев прошлого года увеличился на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. На покупки в интернете потратили 70 млрд рублей.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли и Сбербанка, в общероссийском объеме онлайн-покупок доля Краснодарского края составила 4,7%. По этому показателю Кубань уступает только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Их доли интернет покупок составили 19,4%, 10,7% и 7% соответственно.

«Онлайн-покупки сформировались в период ковидных ограничений и остаются потребительской привычкой в эпоху санкционного давления. Мы видим перераспределение оборота розничной торговли (офлайн) в пользу электронной коммерции — ее доля в рознице составляет 4,2% с темпом роста 31%. Это позволяет местным производителям налаживать дополнительные каналы онлайн-продаж через крупные маркетплейсы. А индивидуальным предпринимателям помогает активно развиваться и создавать в крае дополнительные рабочие места», — сказал глава краевого департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

В целом по России оборот интернет-торговли за прошлый год в сравнении с 2021 годом увеличился на 30%. Он составил 4,98 трлн рублей. На текущий год, по мнению представителей АКИТ, тенденция увеличения темпов роста сохранится.

В числе самых популярных онлайн-покупок на локальном рынке третий год лидируют электроника и бытовая техника (22% от всех продаж), мебель и товары для дома (18,3%), одежда и обувь (14,5%), продукты (13,2%) и товары для красоты и здоровья (7,7%).

Отмечается заметное увеличение спроса на ювелирные изделия и часы. Спрос вырос в 3,3 раза. Также растет популярность инструментов и садовой техники. На них спрос вырос втрое. Кроме того, выросли покупки аксессуаров (на 94%), спорттоваров (на 90%) и зоотоваров (на 76%), сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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